Бережно открывая наш родной край, или Найти свою будущую профессию в сфере охраны природы

Юноши и девушки из трудового отряда «ММТП» встретились с начальником отдела экологического просвещения Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Еленой Захаровой.

Как рассказала представитель государственного учреждения, его сотрудники регулярно участвуют в подобных встречах, как правило, в школах, в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Летом, в период работы трудового отряда «ММТП», встреча состоялась с юношами и девушками, которые ежедневно своим трудом помогают областному центру оставаться чистым и сами активно участвуют в социальных, в том числе, экологических акциях.

«Подобное созидательное отношение к тому, что тебя окружает, - очень хороший пример ответственного поведения. Возможно, в дальнейшем кто-то из этих ребят реализует себя в экологическом направлении или даже придёт работать в Дирекцию особо охраняемых природных территорий», - отметила Елена Захарова.

На состоявшейся встрече речь шла, в том числе, и об этой возможности найти свою будущую профессию в сфере охраны природы. Елена Захарова отметила, что в Мурманской области создано 75 особо охраняемых природных территорий, в том числе 3 природных парка, 9 заказников, 50 памятников природы регионального значения.

«Северная природа очень хрупкая, она медленно восстанавливается и нуждается в особенно бережном отношении. Поэтому в нашем регионе активно развивается экотуризм, один из ключевых принципов которого – экологическое просвещение. Задача Дирекции ООПТ как управляющего учреждения – соблюсти баланс между доступностью охраняемых природных территорий и их защитой от антропогенного воздействия, и подобные встречи – важная составляющая этой работы», - подчеркнула Елена Захарова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252564%2Fwall-149919532_3331