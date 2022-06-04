Бесчеловечные действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их безразличное отношение к судьбам мирных жителей

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами тщательно фиксирует многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях. Как сообщает function.mil.ru:

в городе Золотое Луганской Народной Республики в многоквартирных домах на улице Центральная военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки. Мирным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются;

в Марчихиной Буде Сумской области в здании местной школы подразделения ВСУ оборудовали огневые точки и склад с реактивными снарядами для РСЗО;

в Краматорске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея №65 неонацистами оборудован опорный пункт, а на территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия.

Кроме того, в Николаевке Донецкой Народной Республики в зданиях школы №3 и школы-интерната для детей-сирот №7 военнослужащие ВСУ и подразделения территориальной обороны оборудовали опорные пункты и склады с боеприпасами, на прилегающей территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом, местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях. Боевики, зная, что жертвами таких преступных действий могут стать гражданские лица, целенаправленно обстреливают населённые пункты Донецкой Народной Республики и позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры на российские подразделения, а также распространить через западные СМИ и интернет-ресурсы фейки о якобы «злодеяниях русских».

Подобные действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их безразличное отношение к судьбам мирных жителей и свидетельствуют о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права.

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