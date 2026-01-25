«Бешеная пила» возвращается в Апатиты!

31 января в 17.00 наши талантливые художники‑скульпторы вновь продемонстрируют своё мастерство, превращая массивные глыбы льда в изысканные художественные композиции.

Мастера будут работать прямо на глазах у публики, используя профессиональные инструменты — от бензопил до тонких резцов. Всего за 90 минут они создадут в Апатитах уникальные ледяные скульптуры, и вы сможете увидеть, как из бесформенного куска льда рождается настоящее произведение искусства.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, это незабываемое зрелище впечатляет и детей, и взрослых. У вас будет шанс понаблюдать за работой профессионалов высочайшего класса, сделать уникальные фотографии на фоне создаваемых скульптур и получить яркие впечатления от зимнего чуда.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/536764/#&gid=1&pid=1