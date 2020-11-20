Подводная волоконно-оптическая линия связи свяжет Мурманск и Владивосток«И тебя вылечат, и тебя»… В период пандемии пациентам с хроническими заболеваниями продолжают оказывать медицинскую помощь в неотложном и плановом порядке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.11.20 12:30

Бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений на контроле регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

Обеспечение бесперебойного электроснабжения медицинских учреждений, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких и задействованных для лечения пациентов с COVID-19, обсудили на очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения (ШОБЭС). Заседание прошло под председательством министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрия Латышева.

«Обеспечение медицинских учреждений всеми требуемыми видами ресурсов для проведения лечения пациентов, которым требуется оперативная помощь, одна из наших важнейших задач», - отметил председатель заседания, обращаясь к участникам. 

Субъектами электроэнергетики при участии главных энергетиков медицинских учреждений в ближайшее время будет проведена дополнительная проверка трансформаторных подстанций и линий электропередачи, схем внешнего и внутреннего электроснабжения зданий и сооружений, используемых при оказании медицинской помощи. По итогам по необходимости будут выполнены дополнительные мероприятия по повышению надежности электроснабжения.

Также Министерством здравоохранения Мурманской области будет рассмотрен вопрос необходимости дополнительного оснащения объектов резервными источниками электроснабжения.

Не менее важным вопросом повестки стало обсуждение итогов подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного периода. Предприятия подтвердили свою готовность нести повышенные нагрузки, а также представили участникам заседания свои планы по проведению дополнительных работ.

Об успешном проведении натурных испытаний по проверке функционирования регуляторов скорости Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16 после внесения изменений в программное обеспечение системы автоматического регулирования гидроагрегатов с выделением на изолированный энергорайон, подготовка к выполнению которых шла в течение последних лет, доложил первый заместитель директора филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ Олег Горохов. Испытаниями было проверено и подтверждено корректное действие систем автоматического управления.

По поступившему в адрес Штаба обращению Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» был урегулирован вопрос согласования ОАО «РЖД» производства ремонтных работ на линиях электропередачи в местах пересечения с железнодорожными путями, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ«Лапландия». 35 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области часть оптовиков снижает цены на бензин, а на отдельных АЗС они растут-PRO Валюту (16+)Североморские дружинники - в числе лучших-PRO Энергетику (18+)Бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений на контроле регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Проект закона о защите интересов рыбаков-прибрежников внесён в Государственную Думу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика