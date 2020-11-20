Бесперебойное электроснабжение медицинских учреждений на контроле регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

Обеспечение бесперебойного электроснабжения медицинских учреждений, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких и задействованных для лечения пациентов с COVID-19, обсудили на очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения (ШОБЭС). Заседание прошло под председательством министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрия Латышева.

«Обеспечение медицинских учреждений всеми требуемыми видами ресурсов для проведения лечения пациентов, которым требуется оперативная помощь, одна из наших важнейших задач», - отметил председатель заседания, обращаясь к участникам.

Субъектами электроэнергетики при участии главных энергетиков медицинских учреждений в ближайшее время будет проведена дополнительная проверка трансформаторных подстанций и линий электропередачи, схем внешнего и внутреннего электроснабжения зданий и сооружений, используемых при оказании медицинской помощи. По итогам по необходимости будут выполнены дополнительные мероприятия по повышению надежности электроснабжения.

Также Министерством здравоохранения Мурманской области будет рассмотрен вопрос необходимости дополнительного оснащения объектов резервными источниками электроснабжения.

Не менее важным вопросом повестки стало обсуждение итогов подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного периода. Предприятия подтвердили свою готовность нести повышенные нагрузки, а также представили участникам заседания свои планы по проведению дополнительных работ.

Об успешном проведении натурных испытаний по проверке функционирования регуляторов скорости Серебрянской ГЭС-15 и Серебрянской ГЭС-16 после внесения изменений в программное обеспечение системы автоматического регулирования гидроагрегатов с выделением на изолированный энергорайон, подготовка к выполнению которых шла в течение последних лет, доложил первый заместитель директора филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ Олег Горохов. Испытаниями было проверено и подтверждено корректное действие систем автоматического управления.

По поступившему в адрес Штаба обращению Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» был урегулирован вопрос согласования ОАО «РЖД» производства ремонтных работ на линиях электропередачи в местах пересечения с железнодорожными путями, сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ.