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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.26 09:30

Бесплатная юридическая помощь участникам СВО, уволенным из Вооружённых Сил РФ, членам семей погибших

Участники СВО, уволенные из Вооружённых Сил РФ, члены семей погибших, родственники без вести пропавших бойцов могут обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» за содействием в получении бесплатной юридической помощи.

Филиал нашего региона сотрудничает с уполномоченным по правам человека в Мурманской области, Управлением Минюста России по Мурманской области, органами прокуратуры и УМВД, областным военкоматом и другими профильными ведомствами.

Всего за юридической помощью уже обратились более 3000 человек.

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева подчеркнула: «Мы понимаем, что юридическая помощь очень востребована, а значит, будем создавать все необходимые условия для совершенствования этого направления».

Для оперативного решения проблемных вопросов участников СВО и членов семей погибших на площадке филиала фонда ежеквартально проводятся приёмы по личным вопросам, в которых принимают участие специалисты различных профильных ведомств.

Чтобы получить бесплатную юридическую консультацию, необходимо обратиться к своему социальному координатору или подойти в филиал фонда по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 23/1.

Время работы: понедельник – пятница - с 9.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 17.00. Телефон +7 (921) 031-79-28.

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