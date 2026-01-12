Бесплатную медицинскую помощь в России в 2026 году будет оказывать более чем по 20 видам заболеваний и состояний

В программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год прописано оказание таких её видов, как: скорая, первичная, специализированная и паллиативная.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства, перечень определенных заболеваний и состояний, помощь по которым окажут бесплатно, относительно 2025 года не изменился.

В него вошли: инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, крови и кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, глаз, ушей, органов дыхания, а также органов пищеварения, болезни полости рта (за исключением зубного протезирования) и мочеполовой системы.

Бесплатную медпомощь продолжат оказывать также при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях внешних воздействий, при беременности, родах и абортах, при отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период.

В новой программе расширили параметры оказания некоторых видов медицинской помощи. Например, беременные получили право на пренатальную диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное пренатальное тестирование. Помимо этого, граждане в возрасте от 18 до 40 лет смогут бесплатно определить уровень липопротеида (a) в крови. Помимо этого, скорректированы объемы проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья населения — обеспечен охват 35% женщин и мужчин в возрасте 18-49 лет.