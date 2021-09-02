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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.21 10:00

Бесплатный автобус довезёт ковдорчан до Мончегорской ЦРБ

По поручению губернатора Мурманской области региональный Минтранс организовал новое автобусное сообщение между Ковдором и Мончегорском. Андрей Чибис подписал соответствующее постановление о выделении средств из резервного фонда на организацию специального маршрута. Такое решение было принято после встречи главы региона с жителями Ковдорского района.

С 1 сентября бесплатный медицинский шаттл будет курсировать каждую среду и доставлять жителей Ковдорского района в Мончегорскую центральную районную больницу. Контракт на транспортное обслуживание заключен с индивидуальным предпринимателем из Ковдора. Расписание движение согласовано с администрацией Ковдорского района. Первые пациенты уже сегодня воспользовались новой возможностью, чтобы получить медицинскую помощь.

«Перед Минтрансом стояла задача обеспечить транспортную доступность медицинских учреждений для жителей Ковдорского района: быстро и комфортно добраться до ближайшего крупного медицинского центра для получения услуг, не связанных с оказанием скорой медицинской помощи, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин. – Современный автобус, 2019 года выпуска, следует без остановок между населенными пунктами – напрямую в больницу. Поскольку подобные перевозки выполняются по специальному социально значимому заказу региона, данная услуга для жителей оказывается бесплатно. Скорее всего, с развитием системы здравоохранения в Ковдоре, необходимость в спецрейсах в будущем отпадёт, но до тех пор Минтранс со своей стороны будет помогать людям посредством организации работы данного шаттла».

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