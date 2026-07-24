Бесплатный канал найма: 85% компаний принимают в штат родственников сотрудников

Охотнее нанимают «своих» в промышленности, финансах и логистике. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Производственные предприятия по-прежнему активнее других принимают на работу родственников сотрудников: трудоустроить «своих» можно в 93% компаний. На втором месте финансовый сектор: 88% банков лояльны к подобным кандидатам. Среди логистических компаний таких 87%.

В строительной отрасли практику родственного найма применяют 82% работодателей, в сфере продаж и IT — по 79%, в сфере услуг — 77%.

В целом по рынку доля компаний, нанимающих родственников своих сотрудников, фиксируется на отметке 85%. При этом число организаций, полностью исключающих такую возможность, сейчас составляет всего 8% (а в период с 2021 по 2024 было 16—17%).

Как и раньше, крупные работодатели охотнее нанимают родственников сотрудников: среди предприятий с численностью до 100 человек подобная практика есть у 81% организаций, а в крупном бизнесе (более 1000 работников) этот показатель достигает 91%.

Время проведения опроса: 26 июня — 15 июля 2026 года.