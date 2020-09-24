Бесплатный общественный транспорт, но платные автодороги — большинство жителей мегаполисов против

Минтранс хочет сделать бесплатным проезд в общественном транспорте к 2035 году, но взимать плату за проезд на личных автомобилях по большинству дорог в мегаполисах. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, поддерживают ли эту идею жители городов-миллионников.

Сторонников инициативы Минтранса больше всего - в Санкт-Петербурге: 35% жителей северной столицы поддерживают идею полностью или частично. Респондентов из Казани, которые однозначно или скорее «за», — 32%, москвичей и новосибирцев — по 31%. Наименьшее одобрение инициатива Минтранса получила у представителей экономически активного населения Уфы (21%), Воронежа (20%), Красноярска и Челябинска (по 19%).

Сторонники транспортной реформы считают, что таким образом улучшится экологическая обстановка, уменьшится количество пробок, исчезнут парковки и станет больше места во дворах.

У противников идеи много вопросов к Минтрансу, например, о наличии удобных маршрутов, состоянии общественного транспорта, безопасности и комфорте передвижения в нем (в т.ч. в период высокой заболеваемости). Ввод платы за проезд по автодорогам, по мнению россиян, увеличит социальное неравенство. Автомобилисты считают, что налоговая нагрузка на владельцев авто и стоимость бензина и так высоки, а взимать плату за проезд по автодорогам низкого качества — перебор.