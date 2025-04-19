«Бессмертный полк» пройдёт в Мурманске 9 Мая

9 Мая в Мурманске состоится шествие «Бессмертного полка», призванное увековечить память героев Великой Отечественной войны. Принять участие может любой желающий, чтобы почтить подвиг своих предков.

Шествие начнётся после окончания военного парада на площади Пять Углов и пройдёт до мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья.

«Участие в «Бессмертном полку» — это возможность для каждого мурманчанина выразить благодарность героям, отстоявшим мир», — отмечают организаторы.

Сбор участников начнётся с 9.00 вдоль домов №№67 и 80 по проспекту Ленина, ближе к пересечению с улицей Комсомольской. Студенты и молодёжь, около тысячи человек, соберутся напротив основной трибуны. Волонтёры в манишках «Север помнит» будут сопровождать шествие.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, информация о штендерах и других деталях участия в акции будет опубликована в госпаблике комитета молодёжной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/