Бессмысленность предпраздничного визита кораблей НАТО в Баренцево море

Корабли НАТО впервые за 30 лет вошли в Баренцево море 4 мая. Российский сенатор Алексей Пушков в своем «Twitter» 7 мая назвал эти действия бессмысленными и отметил, что до этого момента альянс «изнывал от безделья». «Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», — написал сенатор.

Как редакция «Арктик-ТВ» сообщала, визит к границам России в Баренцевом море нанесли эсминцы «Дональд Кук», «Рузвельт» и «Портер», британский корабль «Кент». Северный флот продолжает отслеживать действия альянса в этом регионе.

Как сообщил Шестой флот США, целью выхода эскадры в море являлось обеспечение безопасности за Северным полярным кругом, пишет «RT». Министерство обороны США заверяет, что все маневры проходят в рамках международного права. Россию заранее предупредили о маршруте, уточнили в пресс-службе флота.