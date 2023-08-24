Без девушек не обойдётся: мурманчан приглашают принять участие в соревнованиях по кроссфиту «Уличный характер»

Состязания стартуют 26 августа в 15.00 в сквере на улице Ленинградской.

В программе открытых городских соревнований командный зачёт, включающий прохождение трассы с выполнением разнообразных заданий на время. Среди них перешагивания через кроссфит-тумбы с выполнением упражнения «берпи», «дьявольские отжимания», «кантовка колес» и другие. Также будет проводиться командная буксировка автомобиля на время.

К участию в соревнованиях допускаются лица, достигшие 18 лет. Команда должна состоять из трёх человек (не менее одной девушки в составе). Для участия необходимо пройти регистрацию и заполнить заявку.