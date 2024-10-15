«Без границ»: «Кировка» приглашает на гала-концерт Межрегионального фестиваля-конкурса творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

Мурманский областной Дворец культуры приглашает мурманчан и гостей города на гала-концерт Межрегионального фестиваля-конкурса творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Без границ».

Как пишет vk.com/odkkirova, это настоящий праздник творчества и вдохновения. Фестиваль «Без границ» — это не просто конкурс, это платформа, где каждый участник может проявить свои таланты и показать миру, что творчество не имеет границ.

В этом году «Кировка» с особой гордостью представит лучшие коллективы и отдельных исполнителей из самых различных уголков нашей многонациональной страны — от солнечного Калининграда до загадочного Ханты-Мансийска и Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждое выступление станет ярким примером того, как талант и стремление к самовыражению способны преодолевать любые преграды.

В программе гала-концерта предусмотрено безграничное разнообразие талантов: восхитительные вокальные номера, захватывающее жестовое пение и жестовое художественное слово, вдохновляющие танцы на колясках, завораживающая хореография, инструментальная музыка, художественное слово и оригинальные жанры, а также инклюзивное творчество.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457288657%2Falbum-23902826_00%2Frev