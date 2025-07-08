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Мурманская область. Арктика (16+)08.07.25 17:30

Без лишних проблем, или Для чего необходимо оформить границы земельного участка

Если у меня зарегистрировано право собственности на земельный участок в ЕГРН, значит границы установлены? В региональный Росреестр часто поступают такие вопросы. Отвечает заместитель начальника межмуниципального отдела по г. Кировск и г. Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области Арина Пузановская:

- Наличие прав в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на земельный участок не свидетельствует о том, что его границы установлены. До 1 марта 2025 года установление границ участка для внесения сведений в ЕГРН в обязательном порядке не требовалось. Поэтому в реестр недвижимости вносились все земельные участки, в том числе с декларированной площадью.

С 1 марта 2025 года законом установлен запрет на регистрацию сделок с земельными участками без установленных границ, а также расположенными на них капитальными строениями.

Проверить наличие или отсутствие в ЕГРН сведений о границах земельного участка можно с помощью Публичной кадастровой карты, размещенной на платформе «Национальная система пространственных данных». Для использования сервиса достаточно знать адрес или кадастровый номер земельного участка. Сервис общедоступный и бесплатный.

Также вся необходимая информация об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости содержится в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Если в реестре недвижимости не окажется необходимых сведений, то в выписке будет стоять особая отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства». Получить выписку из ЕГРН можно на официальном сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru), на портале госуслуг в разделе «Земля/Дом» или в любом МФЦ.

Для уточнения границ земельного участка необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит межевой план, содержащий сведения о характерных точках границ, включая мероприятия по согласованию их местоположения. Сведения о границах вносятся в ЕГРН на основании заявления о государственном кадастровом учёте и межевого плана. Подать заявление можно через МФЦ.

Наличие чётко установленных границ позволит без лишних проблем совершать с участком любые операции и сделки, а также исключит споры между владельцами смежных участков.

 

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