Без малого 50% северян систематически занимаются спортом и физической культурой

В рамках реализации национального проекта «Демография», федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» в 2021 году в Мурманской области введены в эксплуатацию административно-спортивный комплекс и горнолыжный подъемник для кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Восемь спортивных площадок ГТО появились в Кандалакше, Зареченске, Ковдоре, Апатитах, Ловозере, Молочном, Туломе, Ура-Губе. С софинансированием из федерального бюджета малая спортивная площадка ГТО построена в Полярном. Оборудование для физкультурно-спортивного комплекса открытого типа поставлено в Сафоново. О работе по развитию в регионе физкультуры и спорта в рамках нацпроекта вчера на заседании правительства Мурманской области рассказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

В рамках реализации государственной программы Мурманской области «Создание комфортной городской среды» в муниципальных образованиях установлены 40 спортивных площадок.

«В результате уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями по итогам 2021 года составил 47,2%», - сообщила во время доклада Оксана Демченко.

В 2021 году было уделено значительное внимание развитию массового спорта. На территории Мурманской области провели 379 официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения, в том числе 59 мероприятий всероссийского уровня.

Министерством спорта Мурманской области совместно с муниципальными образованиями организована возможность посещения бассейнов для всех категорий граждан и групп населения, а также обучения плаванию детей в возрасте от 6 до 10 лет. Для того, чтобы обеспечить доступное плавание, в рамках реализации национального проекта было направлено 5,627 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за счёт средств областного и федерального бюджетов для спортивных школ региона приобретено спортивное оборудование и инвентарь по следующим видам спорта: хоккей, горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон, футбол, хоккей с мячом, конькобежный спорт и легкая атлетика. Для спортсменов Кировской спортивной школы по горнолыжному спорту приобретен автобус, для Мурманской областной спортивной школы закуплено оборудование по художественной гимнастике.

Впервые на территории Мурманской области были запущены два конкурса «Народный тренер» и «Народная команда», основная цель которых – привлечение внимания населения Мурманской области к спорту и здоровому образа жизни.

По итогам 2021 года доля жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 47,5%.