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Мурманская область. Арктика (16+)04.03.23 18:00

Без образования нет карьеры

Россияне, довольные своей карьерой, назвали образование в числе наиболее важных факторов, помогающих им расти по служебной лестнице. Недовольные своей карьерой считают одной из самых больших преград — отсутствие необходимого уровня образования. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

Россияне, довольные развитием своей карьеры, назвали 3 основные составляющие успеха, недовольные — 3 главные преграды на пути к карьерным вершинам.

В топ-3 факторов, способствующих развитию карьеры, россияне назвали целеустремленность (35%), образование (28%) и опыт (23%). Также важно любить свою профессию и ответственно подходить к выполнению должностных обязанностей (по 20%). По мнению 16% опрошенных, им помогает природная коммуникабельность. По 7% респондентов уверены, что движутся к успеху благодаря своей порядочности и исполнительности. 6% назвали своим плюсом активность. Ещё 6% считают, что карьерным ростом обязаны своей команде.

Россияне, чья карьера движется не по плану или вовсе замерла, считают основной преградой на пути к карьерным вершинам свой возраст (17%). На втором месте — неблагоприятная рыночная ситуация (16%). Отсутствие необходимого образования мешает продвигаться по службе 13%. Столько же опрошенных видят причиной своих неудач отсутствие протекции. Также 13% винят начальство. Ещё 13% — отсутствие вакантных руководящих должностей в компании. Краеугольным камнем для 12% является недостаток опыта. Каждый десятый рассказал о неуверенности в своих силах. Ещё 10% считают, что в их населенном пункте карьеру не сделать. По 6% жалуются на нехватку времени и отсутствие мотивации.

Мужчины-карьеристы в числе основных составляющих своего успеха чаще называют исполнительность, ум и любовь к деньгам. Женщины-карьеристки чаще считают, что в продвижении по службе им помогают целеустремленность, образование, любовь к профессии и ответственность.

Недовольные развитием карьеры мужчины чаще всего винят в своём неуспехе рыночную ситуацию, отсутствие протекции и отмечают нехватку мотивации. Женщины, чья карьера пока не задалась, в числе основных причин чаще называли нехватку образования и опыта, возраст, неуверенность, семейные обстоятельства и место жительства, отмечали нежелание руководства продвигать по службе представительниц слабого пола.

Время проведения опроса: 10 февраля — 1 марта 2023 года.

 

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Последние комментарии

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