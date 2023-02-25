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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.23 14:00

Без образования: устроиться на работу без «корочки» стало проще

Профессии стремительно меняются, работодателям требуются всё новые навыки и компетенции, а учиться новым специальностям порой просто негде — на разработку программ требуется время. Сейчас, когда реальные умения значат больше, чем документ об профобразовании, устроиться на работу кандидатам без «корочек» стало легче. Эксперты hh.ru рассказывают о подробностях.

Кого возьмут на работу без диплома

10 февраля 2023 года начал действовать приказ Минтруда от 21.12.2022 № 804н. В нём перечислены профессии, должности и специальности, устроиться на которые можно без документов об образовании или квалификации. Таких профессий трудовое ведомство установило почти 300. Например, работодатели смогут принять, благодаря новым нормам, на такие позиции: аналитик рынка недвижимости, ассистент кредитного брокера, менеджер по продажам страховых продуктов, руководителем подразделения по качеству на производстве и т.д.

Это не единственное нововведение. Тем же приказом Минтруда разрешено брать на работу без документов об образовании или квалификации, но с последующим подтверждением квалификации, кандидатов ещё на 31 должность. В частности, это: визажист, мастер по маникюру и педикюру, парикмахер, портной и др.

Сотрудники смогут позднее, уже после трудоустройства, подтвердить квалификацию в соответствии с правилами, установленными работодателем. При этом надо будет учесть мнение профсоюза. Как прокомментировала новые правила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, они распространяются на всех соискателей. А не только на тех, кто прибыл в Россию из-за экстренных обстоятельств или тех, кто потерял работу из-за сложной экономической ситуации

Ирина Святицкая, руководитель молодёжного направления hh.ru, также считает, что сейчас в приоритете реальные навыки, а не документы об образовании: «Это положительное явление, потому что помогает избавиться от различных видов дискриминации на рынке занятости, в том числе и от «стеклянного потолка» — условного барьера, который препятствует иерархическому подъёму определённой группы населения. Снижение интереса к образованию соискателей отмечается даже в ИТ-сфере. Это и понятно: важнее работать, быть в теме своей специальности, понимать актуальные потребности бизнеса».

Эта позиция подтверждается и данными аналитиков hh.ru:

— 57% работодателей публикуют в сервисе вакансию и не указывают наличие образования как одного из важных требований к соискателю;

— только 30% компаний хотят привлечь кандидатов исключительно с высшим образованием;

— 13% указывают, что им нужны сотрудники со средним специальным либо профессиональным образованием.

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