Без подработок многим не прожить

Для 41% россиян, занятых на временных работах, подработка стала основным источником дохода, а не дополнительным заработком. Об этом говорится в исследовании сервиса «Моя смена». Ещё 40% респондентов рассматривают подработку как дополнительный заработок, а 28% хотят полезно проводить свободное время.

Как пишут журналисты «Российской газеты», возможности для подработки чаще ищут женщины - они составляют 73% аудитории. Наиболее активны люди старше 35 лет - 66% от общего числа соискателей. При этом самых молодых (18-22 года) и людей старшего поколения (55+) примерно равное количество - 8,4% и 8,5% соответственно.

При этом 18,8% опрошенных работают по найму полный день, но ищут дополнительные возможности для заработка. 51% - фрилансеры с постоянным фокусом на проектную и временную занятость, 7,1% - студенты очной формы, а 12,8% временно не работают.

Почти треть соискателей на рынке краткосрочной занятости (29,5%) зарабатывает от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Доход в размере 15-30 тысяч рублей получают 25,8%, а 17,4% - от 50 до 70 тысяч рублей. При этом запросы аудитории выше текущих заработков: почти треть (31,8%) хотели бы выйти на ежемесячный доход свыше 60 тысяч рублей.

По данным сервиса по поиску работы «SuperJob», больше всего вакансий для подработки для продавцов-консультантов и кассиров. Следом идут курьеры и автокурьеры, учителя и преподаватели, комплектовщики и кладовщики, а также водители грузового транспорта.

При этом соискатели чаще всего ищут совсем другие позиции. Больше всего резюме на подработку публикуют менеджеры по продажам и работе с клиентами. На втором месте - бухгалтеры, на третьем - дизайнеры. Также востребованы позиции инженера-конструктора и инженера-проектировщика. Только на пятом месте в списке желаемых подработок появляется водитель грузового автомобиля - единственная позиция, которая совпадает с предложениями работодателей.

Зарплаты на подработку могут существенно различаться. Так, по данным «SuperJob», автокурьер в Москве может получать до 297 тысяч рублей, пеший курьер в Санкт-Петербурге - до 211 тысяч рублей, притом что работодатели указывают зарплату на полную занятость, фактический уровень дохода зависит от того, сколько времени уделяют подработке. Менеджер по продажам в Краснодаре - до 130 тысяч рублей, сборщик заказов в Москве - от 110 до 140 тысяч рублей, HR-специалист по подбору персонала в Екатеринбурге - от 100 до 150 тысяч рублей.

 

