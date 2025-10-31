Без прений: Совет депутатов города Мурманска поддержал изменения в бюджет

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, главным вопросом вчерашней повестки дня 15-го заседания Совета депутатов города Мурманска стало внесение изменений в муниципальный бюджет на 2025 год. С докладом о предлагаемых изменениях выступила руководитель Управления финансов администрации г. Мурманска Оксана Степкина.

Дефицит бюджета столицы Кольского Заполярья в текущем году составляет порядка 1,5 млрд рублей. Объём доходов вырос почти на 2 млрд рублей, в том числе за счёт роста суммы НДФЛ из-за повышения МРОТ и индексации оплаты труда сотрудникам федеральных учреждений, а также прогнозируемых дивидендов рыбопромысловых компаний.

Примерно в тех же размерах выросли и расходы. Помимо текущих трат на оплату труда работников городских учреждений и муниципальных служащих, работу жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, дополнительные средства поступят в профильные комитеты администрации на реализацию конкретных мероприятий. Например, комитет имущественных отношений получит деньги на переселение из ветхого и аварийного жилья, комитет по физической культуре и спорту — на устройство освещения на популярной экотропе «Беличий хвост».

— Всем ясно, что простого бюджета в ближайшее время нам никто пообещать не может. Тем не менее, мы исполняем все взятые на себя социальные обязательства и не отступаем от реализации намеченных планов, — отметил в этой связи временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

Изменения в бюджет приняты Советом единогласно без прений.

