«Без симптомов — не значит без последствий»: в Мурманске пройдёт День открытых дверей ко Всемирному дню борьбы с гепатитом

28 июля, во Всемирный день борьбы с гепатитом, Мурманский областной медицинский центр (МОМЦ) приглашает жителей города на День открытых дверей. В рамках акции северяне смогут бесплатно пройти обследование, сдать анализы и получить консультации профильных специалистов.

Гепатит часто развивается незаметно и может не давать о себе знать годами. Специфика заболеваний печени заключается в том, что этот орган не болит даже тогда, когда ему требуется срочная медицинская помощь. Именно поэтому ориентироваться исключительно на самочувствие нельзя, выявить проблему можно только с помощью своевременной диагностики.

В рамках Дня открытых дверей в Мурманском областном медицинском центре каждый желающий сможет снять все вопросы о здоровье своей печени.

В программе мероприятия: консультации профильных специалистов: эпидемиолога и инфекциониста; оценка индивидуальных рисков заражения; экспресс-тестирование и, при необходимости, забор крови на анализ; рекомендации по защите печени и вакцинации от гепатита В.

Когда и где: 28 июля - с 8.00 до 20.00 в Мурманском областном медицинском центре (г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, 10.).

Минздрав Мурманской области напоминает, что помимо участия в акции, не надо забывать о регулярных профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации. Пройти их в медучреждениях региона можно быстро и в комфортных условиях. Записаться можно: через мессенджер «МАКС»: сервисы здравоохранения Мурманской области, мобильный «личный кабинет» пациента, сервис ГОАУЗ «МОМЦ» (г. Мурманск); на госуслугах или портале «Полармед»; по телефону Единого контакт-центра 8 (8152) 56-81-80 и в терминале самозаписи или регистратуре поликлиники.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571683/#&gid=1&pid=1