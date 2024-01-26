Без сомнений откажут кандидату с избыточной квалификацией 2 из 10 рекрутеров

Чаще всего с отказами в трудоустройстве по причине избыточной квалификации сталкиваются претенденты на должность бухгалтера, инженера и менеджера по продажам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 500 компаний и 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Как нехватка квалификации, так и её избыток могут помешать трудоустройству. 18% работодателей никогда не принимают в штат overqualified-специалистов. Каждая вторая компания действует выборочно: обычно речь идёт о трудоустройстве кандидатов, для которых новая должность и компетенции станут небольшим шагом назад (52%). Каждый десятый работодатель не отказывает в найме специалистам с избыточной квалификацией.

«Слишком хорош для нас», — с такой формулировкой отказа в приёме на работу приходилось сталкиваться 27% экономически активных россиян. Мужчины о подобных ситуациях рассказывали чаще женщин. Старшее поколение — чаще россиян до 34 лет. Но больше всего overqualified-специалистов — среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц: «Не один раз мне отказывали, говорили, что мне будет скучно»; «Работодателя испугал опыт работы на федеральном уровне»; «Сказали, я у них зачахну». Среди представителей распространенных профессиональных групп с отказами по причине сверхквалификации чаще сталкиваются претенденты на позиции бухгалтеров, инженеров и менеджеров по продажам.

Время проведения опроса: 12—19 января 2024 года.