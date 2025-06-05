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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.25 13:00

Без существенных срывов: в Минобороны России подвели итоги отопительного периода 2024-2025 гг.

В эксплуатационных органах Министерства обороны Российской Федерации состоялись сборы по случаю окончания отопительного периода 2024-2025 гг. с участием начальников отделов эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций военных округов (флотов) и отделений территориальных (эксплуатации и контроля за оказанием услуг), квартирно-эксплуатационного управления Черноморского флота, Эксплуатационного управления Минобороны России, Управления эксплуатации фондов центральных органов военного управления, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Основной замысел мероприятия озвучил начальник штаба материально-технического обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Коновалов Владимир Борисович. Выступая перед руководящим составом, он подчеркнул важность принятых управленческих решений и стоящих перед органами эксплуатации, строительства и расквартирования задач.

Как отметил начальник штаба МТО МО РФ, отопительный период прошёл без существенных срывов при обеспечении коммунальными услугами закреплённых объектов. Также генерал-лейтенант Коновалов В.Б. поблагодарил участников за работу и положительные итоги отопительного периода 2024–2025 годов, вручив личному составу ведомственные награды.

Ключевые задачи на предстоящий отопительный период 2025–2026 годов обозначил руководитель департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации полковник Чистяков Артур Эдуардович.

Обратившись с приветственными словами к участникам мероприятия, полковник Чистяков А.Э. особо отметил перспективу развития модернизации объектов теплоснабжения и сетей наружного освещения Минобороны России, а также организацию работы по возведению быстровозводимых городков в соответствии с графиком, утверждённым Министром обороны Российской Федерации.

Как сообщает инженер по связям со СМИ жилищно-коммунальной службы № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), в ходе мероприятия также заслушаны доклады участников, что позволило отойти от формального обсуждения проблем жилищно-коммунального обеспечения с зачитыванием отчётных данных и показателей. Это обеспечило активное обсуждение итогов отопительного периода 2024–2025 годов, чёткое определение общей стратегии дальнейшего развития, а также постановку приоритетов повседневной деятельности на предстоящий отопительный период 2025–2026 годов.

Во второй день c участниками сборов проведены инструкторско-методические занятия, на которых присутствующим продемонстрирован ход выполнения работ по капитальному ремонту с разъяснением отдельных вопросов.

 

Фото предоставлено ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

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