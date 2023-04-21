«Без турникетов»: для школьников и студентов нашего региона проводят онлайн-экскурсии на промышленные предприятия Мурманской области

Онлайн-экскурсии «Без турникетов» для школьников и студентов региона проводятся в рамках проекта «ПРОФориентация-Север» Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Проект поддержан Фондом президентских грантов и реализуется при поддержке министерства образования и науки Мурманской области, а также Ресурсного центра развития добровольчества и поддержки молодежных движений.

В онлайн-экскурсиях принимают участие обучающиеся каждого муниципалитета региона.

Школьников и студентов знакомят с промышленными предприятиями Мурманской области и востребованных технических специальностях путём показа презентаций и видеороликов. После чего представитель отрасли лично рассказывает о возможности целевого обучения, социальных гарантиях, отвечает на вопросы слушателей.

Как сообщает региональное Министерство образования, к акции уже подключились образовательные учреждения и молодёжные пространства «СОПКИ» из Мончегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского района, ЗАТО Североморска, Апатит, Кировска, Ковдорского и Кольского районов. В качестве спикеров выступили представители Оленегорского ГОКа, Северо-Западной Фосфорной Компании, Кольской ГМК, Мурманского транспортного филиала, «ФосАгро», СПО «Арктика».

Фото: https://gov-murman.ru