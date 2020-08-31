Без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись – эксперт

В 2015 году постановление правительства РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» (или «об импортозамещении») вызвало массу вопросов и недопонимания, особенно в части критериев, по которым продукция относилась к «сделано в России». И так продолжалось пять лет. Затем профильный департамент судостроительной промышленности, принимая обратную связь от корабелов, решил откорректировать постановление. В том числе пересмотреть систематизацию и унификацию тех самых критериев.

От 65 до 95% комплектующих в судостроении обеспечиваются иностранными производителями. Предполагалось, что постановление № 719 сможет изменить эту ситуацию. Особенно учитывая, что основные объёмы судостроения в РФ так или иначе связаны с господдержкой: от прямого бюджетного финансирования до программы льготного лизинга, по которой строится практически весь грузовой и пассажирский флот.

Но когда дело дошло до реализации постановления, всё пошло иначе. Выход новых требований по импортозамещению напугал российских судостроителей. Стало понятно, что в условиях банального отсутствия значительной части российских аналогов основного оборудования заводы просто встанут.

Программный документ для корабелов «Стратегия развития судостроительной промышленности до 2035 года» предусматривает кратное увеличение объёмов производства производительности труда, фондоотдачи и так далее.

«Документ хороший, правильный, но не очень жизненный. Дело в том, что перспективные успехи там основаны на некорректной аналитической базе», - подчеркнул председатель правления Отраслевой судостроительной Ассоциации Сергей Коновалов.

Тут показательна ситуация с рыбопромысловым флотом. Надежда на то, что все получится, пока не оправдалась. Причём ни на одном из флагманов отечественного гражданского судостроения. К 2022 году российские судостроительные заводы должны построить 43 промысловых судна. Но пока сдано только два.

Из этого объёма верфи уже подтвердили срыв сроков на 27 заказах. А так как стапельные места заняты, то наверняка сорвётся и закладка предполагаемых в 2021 году ещё 16 «рыбаков». В среднем отставание от графика от полутора до двух лет. На Выборгском СЗ программа отстаёт на более чем полтора года, на более чем 6 месяцев отстают Адмиралтейские верфи. Аналогичная ситуация на частном ЛСЗ «Пелла», где срок сдачи сдвинулся почти на два года. При этом заказчик все финансовые обязательства перед верфями выполняет на 100%.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров уже обсуждает проблему с Минпромторгом. Рыбаки перешли от просьб внимательнее относиться к контрактным обязательствам к изучению возможности расторжения контрактов.

«Возвращаясь к стратегии развития, следует заметить, что документ не отвечает на вопросы: где взять людей, которых нет, как профинансировать необходимые инвестиции в развитие производства при текущем ценооборазовании», - отметил Сергей Коновалов.

Эксперт считает, что без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись. В том числе прямого государственного субсидирования инвестиций в ключевые судостроительные позиции: двигатели, винторулевые колонки, палубное оборудование. По слухам, все эти отрасли есть, только ни двигателей, ни ВРК, ни лебедок нет.

«Но для начала необходимо пересмотреть Стратегию развития судостроительной промышленности, определить, какие производители у нас есть, какие позиции оборудования есть смысл восстанавливать, что нужно развивать исключительно в кооперации с иностранными производителями, посчитать, сколько нужно средств и кто будет вкладываться», - подытожил председатель правления Отраслевой судостроительной Ассоциации.