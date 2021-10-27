Безаварийность и снижение количества технологических нарушений – задачи нового отопительного сезона

Вице-губернатор Юрий Сердечкин представил Мурманскую область на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки к работе в отопительный сезон субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Северо-Западного федерального округа. Заседание прошло под председательством министра министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова.

В своём докладе Юрий Сердечкин подчеркнул, что осенне-зимний период 2020-2021 года на территории Мурманской области прошел штатно. На объектах жилищного фонда и социальной сферы не было зафиксировано ни одной аварии, а количество технологических нарушений снизилось в 1,5 раза.

Жилфонд и котельные подготовлены к прохождению отопительного периода. В высокой степени готовности сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«В целях обеспечения безаварийного прохождения предстоящего отопительного периода в областном бюджете на 2021 год предусмотрены средства в размере 5,7 млрд рублей, – доложил Юрий Сердечкин. – В том числе 5,1 млрд рублей на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 374,3 млн рублей, газоснабжения – 234,6 млн рублей, а также 25,8 млн рублей – организациям, обеспечивающим электроснабжение в отдаленных районах Мурманской области.

Региональное субсидирование позволяет вовремя закупить топливо и не перекладывать на северян полную стоимость коммунальных услуг, сдерживая тем самым тарифы.

Особое внимание при подготовке к зиме уделено удаленным районам с ограниченным сроком завоза грузов, так как их необходимо заранее обеспечить топливом. Так, в Ловозерский район нефтепродукты завезены в полном объёме, в Терский район завезут ещё 10 тонн топлива.

«В Мурманской области создана группировка сил и средств для ликвидации возможных технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства в отопительный сезон. Это 2 343 единицы техники и 631 бригада из 3 748 человек», – отметил вице-губернатор.

Министр энергетики Николай Шульгинов заметил, что в регионах, в том числе в Мурманской области, должна продолжаться работа по актуализации программ повышения надёжности. В частности, завершение строительства второй цепи Кольско-Карельского транзита повысит надежность Кольской энергосистемы.

Кроме того, как отметил министр, отдельное внимание необходимо уделить платёжной дисциплине.

Подготовка и прохождение отопительного периода в Мурманской области находится на постоянном контроле правительства региона, сообщает региональное Министерство информационной политики.