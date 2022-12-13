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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.22 15:00

Бездефицитный: на публичных слушаниях одобрен проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск о бюджете муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

12 декабря председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования городского округа закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Для ознакомления жителей флотской столицы с проектом бюджета он был опубликован в газете «Североморские вести» 18 ноября и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления.

Публичным слушаниям предшествовали бюджетные слушания, в ходе которых перед депутатами выступили главные распорядители бюджетных средств.

С докладом по проекту бюджета выступила начальник Управления финансов Надежда Ракшина. Она сообщила, что в 2023 году бюджет флотской столицы будет бездефицитным. По доходам он составит 4419318,0 тысяч рублей, и по расходам -  4419318,0 тысяч рублей. Безвозмездные поступления в бюджет составят 3024349 тысяч рублей, налоговые доходы – 1290042 тысячи рублей, неналоговые доходы – 104926,5 тысячи рублей.

В 2023 году из дорожного фонда на ремонт и содержание дорог будет направлено 226994,6 тысячи рублей. Основные средства бюджета будут направлены на финансирование образования, культуры и обеспечение комфортной городской среды.

Среди важных объектов, на строительство которых будут затрачены средства, это строительство Культурно-досугового центра в посёлке Североморск-3, крытого бассейна в Североморске и модернизация насосной станции, обеспечивающей посёлки Сафоново и Росляково водой.

Надежде Ракшиной были заданы вопросы по пополнению доходной части бюджета и по выделению средств на создание в посёлке Сафоново площадки для проведения массовых мероприятий и праздничного оформления на Новый год. Средства будут выделены, если появятся остатки по итогам исполнения бюджета в 2022 году. Кроме этого, в посёлке Сафоново предусмотрен снос домов, на месте которых и будет сформирована площадка, для проведения мероприятий с жителями посёлка.

Участники публичных слушаний приняли заключение, одобрив проект решения «О бюджете муниципального образования городского округа закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области на 2023 го и на плановый период 2024 и 2025 годов» и рекомендовав Совету депутатов принять бюджет на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Проект решения будет обсуждён депутатами на заседании постоянной комиссии 15 декабря и принят на Совете депутатов ЗАТО г. Североморск 20 декабря 2022 года.

 Фото: https://citysever.ru/novostiq/13173-sostoyalis-publichnye-slushaniya-12/#news-gal-4

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