Беженцам и вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик в Мурманской области предоставят бесплатную юридическую помощь

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по законодательству и государственному строительству под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили инициативу о предоставлении права на бесплатную юридическую помощь гражданам, прибывающим в регион с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 18 февраля 2022 года.

«Для Мурманской области численность ожидаемых беженцев с этих территорий составляет 2452 человека. Их статус определяется федеральным законодательством о беженцах и вынужденных переселенцах. Очевидно, что эти люди не ориентируются в нашем законодательстве, не знают полномочий органов власти различного уровня. Поэтому справедливо оказать им правовую поддержку по различным вопросам, связанным с их статусом. Одним из вариантов решения этой проблемы бесплатная юридическая помощь, направленной на разъяснение их прав, консультирования по вопросам прохождения необходимых процедур и оформления документов, представление их интересов в органах власти, организациях и так далее», – пояснил Владимир Мищенко.

Комитет рекомендовал Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также парламентарии поддержали инициативу об установлении новой награды – звания по профессии «Почетный работник средств массовой информации». Прозвучало, что присвоение этого звания станет достойным признанием особых заслуг перед регионом лучших представителей СМИ и будет мотивировать журналистов на добросовестную работу, объективное и талантливое освещение социально значимых событий в жизни Мурманской области, верность профессии. Предложено вручать данную награду за профессиональное мастерство, многолетний плодотворный труд по освещению наиболее значимых событий социально-экономической и культурной жизни региона, весомый вклад в развитие журналистики Мурманской области. Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Региональному парламенту на очередном заседании также будет представлен доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области за 2021 год. Документ обсудили члены профильного комитета и рекомендовали областной Думе принять доклад к сведению.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23642/