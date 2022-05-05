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Мурманская область. Арктика (16+)05.05.22 15:30

Безнадзорные животные: губернатор потребовал провести рейды в муниципалитетах после обращений северян в соцсетях

В минувшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1128 сообщений. Отработано за отчётный период 796. Сообщения поступали в социальных сетях и на портале «Наш Север». Об этом сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Первое место по количеству сообщений заняли вопросы по уборке территорий, состоянию общественных мест и дворов, далее идут блоки вопросов «ЖКХ», «Дороги», «Социальное обслуживание» и «Обращение по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса».

Жители Мурманска критиковали состояние детских площадок, расположенных на улицах Инженерной и Героев Рыбачьего. Работы по уборке территорий проведены ответственными до конца апреля.

В блоке «ЖКХ» большинство сообщений касалось жалоб на управляющие компании, ненадлежащее содержание домов. Жалобы на управляющие компании зафиксированы преимущественно в Мурманске.

Большинство вопросов в блоке «Дороги» касалось ям и выбоин на дорогах, также жители Мурманска и ЗАТО г. Североморск сигнализировали о необходимости ремонта дорог.

В блоке «Социальное обслуживание» большинство сообщений касалось вопросов по оказанию социальной помощи. Министерство труда и социального развития провело информирование граждан в соцсетях о положенных выплатах.

Сообщения, связанные с получением QR-кода и сертификата переболевшего, записью на вакцинацию в лист ожидания, зафиксированы в блоке «Обращение по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса».

Отдельной проблемой на прошлой неделе стали сигналы северян о бродячих собаках. В крупнейшем региональном сообществе в «ВКонтакте» мурманчане сообщили о вольно гуляющей стае. Также жалобы на безнадзорных животных поступали из ЗАТО г. Североморск.

«Работа по проблеме ведется, сигналы оперативно передаются ответственным. Но в комментариях в соцсетях вопросы по данной теме остаются, поэтому данная проблема требует системного решения», – рассказал Алексей Медведев.

На отработку проблемы специалисты ЦУР просят обратить внимание региональный комитет по ветеринарии.

«Надо обратить внимание на проблему с безнадзорными животными. Прошу и по городу Мурманску, и по Североморску, и по остальным муниципалитетам провести рейдовые мероприятия в рамках действующего законодательства, чтобы эти риски минимизировать», – заключил губернатор Андрей Чибис.

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
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катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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