Безнадзорные животные: губернатор потребовал провести рейды в муниципалитетах после обращений северян в соцсетях

В минувшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1128 сообщений. Отработано за отчётный период 796. Сообщения поступали в социальных сетях и на портале «Наш Север». Об этом сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Первое место по количеству сообщений заняли вопросы по уборке территорий, состоянию общественных мест и дворов, далее идут блоки вопросов «ЖКХ», «Дороги», «Социальное обслуживание» и «Обращение по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса».

Жители Мурманска критиковали состояние детских площадок, расположенных на улицах Инженерной и Героев Рыбачьего. Работы по уборке территорий проведены ответственными до конца апреля.

В блоке «ЖКХ» большинство сообщений касалось жалоб на управляющие компании, ненадлежащее содержание домов. Жалобы на управляющие компании зафиксированы преимущественно в Мурманске.

Большинство вопросов в блоке «Дороги» касалось ям и выбоин на дорогах, также жители Мурманска и ЗАТО г. Североморск сигнализировали о необходимости ремонта дорог.

В блоке «Социальное обслуживание» большинство сообщений касалось вопросов по оказанию социальной помощи. Министерство труда и социального развития провело информирование граждан в соцсетях о положенных выплатах.

Сообщения, связанные с получением QR-кода и сертификата переболевшего, записью на вакцинацию в лист ожидания, зафиксированы в блоке «Обращение по проблеме вакцинации или лечения от коронавируса».

Отдельной проблемой на прошлой неделе стали сигналы северян о бродячих собаках. В крупнейшем региональном сообществе в «ВКонтакте» мурманчане сообщили о вольно гуляющей стае. Также жалобы на безнадзорных животных поступали из ЗАТО г. Североморск.

«Работа по проблеме ведется, сигналы оперативно передаются ответственным. Но в комментариях в соцсетях вопросы по данной теме остаются, поэтому данная проблема требует системного решения», – рассказал Алексей Медведев.

На отработку проблемы специалисты ЦУР просят обратить внимание региональный комитет по ветеринарии.

«Надо обратить внимание на проблему с безнадзорными животными. Прошу и по городу Мурманску, и по Североморску, и по остальным муниципалитетам провести рейдовые мероприятия в рамках действующего законодательства, чтобы эти риски минимизировать», – заключил губернатор Андрей Чибис.