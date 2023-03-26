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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.23 17:00

«Безопасная Арктика – 2023»: масштабная научная экспедиция МЧС РФ стартует в Арктике

Как сообщает пресс-служба МЧС России, министерство впервые осуществляет мероприятие подобного рода за последнее десятилетие. В рамках экспедиции сотрудники МЧС примут участие в испытании около 20 новейших отечественных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения, предназначенного для решения задач обеспечения безопасности в арктических условиях.

МЧС РФ с 26 марта по 7 апреля проводит крупную научно-исследовательскую экспедицию в Арктике в рамках межведомственного учения «Безопасная Арктика – 2023».

Как сообщает пресс-служба МЧС России, министерство впервые осуществляет мероприятие подобного рода за последнее десятилетие. В рамках экспедиции сотрудники МЧС примут участие в испытании около 20 новейших отечественных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения, предназначенного для решения задач обеспечения безопасности в арктических условиях.

Более 70 участников научно-исследовательской экспедиции за 12 суток преодолеют свыше 1,6 тысячи км по территории республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Маршрут проложен по заснеженной территории и прибрежной ледовой поверхности в условиях полной автономности.

Участники арктической экспедиции уже прибыли в столицу Ненецкого АО - Нарьян-Мар. Именно отсюда 26 марта начнётся покорение 1,6 тысячи километров северного бездорожья.

Финишировать участники будут в Салехарде 7 апреля.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-32123991_456241963

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