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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.25 15:45

«Безопасная Арктика – 2025»: в Архангельске дан старт масштабному учению МЧС России по защите регионов Арктической зоны

В открытии мероприятия в формате видеоконференцсвязи принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В церемонии открытия приняли участие и 25 федеральных органов исполнительной власти, две госкорпорации и 17 крупных компаний. Доклады о готовности к проведению учения от руководителей субъектов и начальников главных управлений МЧС России заслушал заместитель главы чрезвычайного ведомства Роман Курынин.

«Арктика – это один из самых главных регионов мира, за который сейчас идёт ожесточенная борьба, а Мурманская область – стратегический регион, где реализовываются ключевые стратегические проекты для всей Российской Арктики. База снабжения, глубоководный порт Мурманск, ледоколы, суда обеспечения для Северного морского пути – всё базируется у нас. Но Российская Арктика не только территория возможностей, но и территория повышенных рисков. Поэтому тренировки, направленные на отработку возможных рисков, профилактику возникновения инцидентов и чрезвычайных ситуаций принципиально важны», – подчеркнул Андрей Чибис.

Значимость учений подчеркнул и исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Дмитрий Плотников.

«Учения «Безопасная Арктика – 2025» станут важной проверкой наших возможностей и позволят выявить слабые места в системе обеспечения безопасности. Мы уверены, что успешное выполнение поставленных задач повысит нашу готовность к любым вызовам и угрозам. Всего в Заполярье будут отработаны четыре вводные – больше, чем в любом другом регионе. Каждая из них уникальна, а задействованы будут все силы и средства: на воде, под землей, в воздухе и на земле», – рассказал он.

Всего в первый день учений «Безопасная Арктика – 2025» специалисты оперативных служб в регионах отработают восемь условных происшествий. Одна из них, связанная со спасением людей из-за схода лавин, прошла сегодня в Кировске на южных склонах горы Кукисвумчорр. Также сегодня отработается вводная, связанная с аварией на подводном потенциально опасном объекте в Баренцевом море. Участие в учениях принимает более 400 человек и 70 единиц техники, включая вертолёт Ми-8 МЧС России, снегоходы и специализированные машины.

В ходе учений будут отработаны ещё две вводные. Одна из них связана с крупным пожаром на территории склада горюче-смазочных материалов, вторая – сценарий «Горный удар». По легенде в аварийных горных выработках создалась атмосфера непригодная для дыхания горнорабочих, а на поверхности сдвиг пород на уступе карьера спровоцировал сход снежной и горной массы.

«Сложные учения, задействовано большое количество людей, но, как говорится, тяжело в учении – легко в бою. Это не просто тренировка, это фиксация серых зон, которые нужно доработать. Все предыдущие учения и инциденты, которые, к сожалению, иногда случаются, показывают, что наша группировка спасателей, пожарных и всех задействованных структур готова к любым ситуациям. По итогу обязательно разберём, как всё прошло», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, межведомственные опытно-исследовательские учения «Безопасная Арктика – 2025» по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина будет проходить в течение трёх дней в 10 субъектах РФ. Силы и средства МЧС России, федеральных органов исполнительной власти, органов управления, функциональных и территориальных подсистем РСЧС отработают 19 вводных. Каждый из сценариев условных происшествий отражает характерные для конкретной территории возможные ЧС. Всего задействованы порядка 2200 человек и около 460 единиц техники.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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