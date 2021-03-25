«Безопасная работа – это каждого забота» - рисуют юные северяне

В городе атомщиков завершился муниципальный этап регионального конкурса детского рисунка по охране труда «Безопасная работа – это каждого забота». Организаторами конкурса выступают Кольская АЭС и АО «Колатомэнергоремонт» при поддержке Министерства труда и социального развития Мурманской области. На конкурс было представлено 103 работы, возраст участников от 2 до 15 лет.

В этом году детское творчество оценивались в трёх номинациях: «Безопасный труд глазами детей», «Шаг в будущее» и «Охрана труда в знаках и символах». Последняя номинация предлагалась участникам впервые. Применение средств индивидуальной защиты, работа на высоте, правила обращения с электроприборами, соблюдение техники безопасности на школьных уроках - эти и другие темы осветили дети в своих работах.

Победителями муниципального этапа конкурса стали воспитанники Дома детского творчества: Иванов Матвей, Стугарев Виктор, Кириллова Есения, Полякова Маргарита и Пестовникова Ксения; учащиеся Детской школы искусств - Челпановская Алёна и Нечаева Мария; также лауреатом конкурса стал Терентьев Марк из СОШ №4. Лучшей коллективной работой было признано творчество воспитанников ДОУ №3.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, рисунки победителей муниципального этапа будут направлены для участия в региональном конкурсе по охране труда. О награждении победителей муниципального этапа будет сообщено дополнительно.

По словам заместителя директора по управлению персоналом Игоря Кутузов: «Культура безопасности на производстве, да и вообще в жизни, воспитывается с детства. Задачей нашего конкурса стало привлечение внимания детей к сохранению жизни и здоровья, соблюдению правил безопасности и к возможным последствиям пренебрежения ими.»