Безопасное детство вместе с #МЧСМурманск

В рамках проведения Всероссийской акции «Безопасность детства» сотрудниками ОНДиПР по городу Апатиты и городу Кировску УНПР #МЧСМурманск совместно с государственными инспекторами по маломерным судам инспекторского отделения г. Апатиты проводятся профилактические беседы по предупреждению пожаров от детской шалости с огнём, а также безопасности детей на водных объектах с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений города Кировска и города Апатиты.

В ходе бесед разбираются базовые правила безопасности - что делать можно, а что нельзя, как действовать при возникновении пожара, а также о безопасном поведении на водных объектах.

Также, госинспекторы показывают юным северянам как пользоваться средствами спасения и первичными средствами пожаротушения.

Подобные мероприятия позволяют закрепить в сознании элементарные требования пожарной безопасности, а также правила поведения на водных объектах.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4815836#group=group-2&photo=7