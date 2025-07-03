Безопасное лето: воспитанники детского сада №15 посетили с экскурсией МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты»

2 июня воспитанники МБДОУ №15 посетили с экскурсией МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты». Вопросы безопасности на водных объектах, противопожарной безопасности в летний период - стали главными для проведения встречи детей с работниками службы.

Начальник курсов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Шутенко С.В. и преподаватель-организатор Жучкова Е.В. рассказали детям о правилах поведения на водоёмах в летний период и объяснили, почему важно соблюдать меры предосторожности, также ребята узнали, как действовать в случае возникновения пожара и какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать опасных ситуаций.

Юным северянам показали обучающие видеоролики по обсуждаемым темам.

Также ребята посетили единую дежурно-диспетчерскую службу и систему «112», где старший оперативный дежурный ЕДДС Новикова Я.А. познакомила детей с системой «Безопасный город» и рассказала, как работает служба экстренного реагирования, обеспечивающая безопасность города, напомнила номера для вызова экстренных служб.

Спасатели профессиональной аварийно-спасательной службы МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» Генивичус М.К. и Павлинов С.В. продемонстрировали специальный автомобиль: показали инструменты, какими пользуются при спасении людей, а также рассказали ребятам о правилах безопасности при встрече с дикими животными в лесу.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/528184/#&gid=1&pid=4