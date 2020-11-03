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Мурманская область. Арктика (16+)03.11.20 10:30

Безопасность – превыше всего: в ММТП внедряют современные подходы к производственной безопасности

«Риск-ориентированный подход к производственной деятельности» - так называется новый механизм выполнения требований политики в области охраны труда и промышленной безопасности, который внедряется в АО «Мурманский морской торговый порт». Как рассказал директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев, в его основе лежит принцип безусловной приоритетности безопасности. При этом любая производственная задача, прежде всего, рассматривается именно с этой точки зрения.

«Обеспечение производственной безопасности – это первостепенная задача для руководителей всех уровней. Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно улучшаем систему управления охраной труда в акционерном обществе.  Риск-ориентированный подход – это еще один шаг вперед в проводимой работе», - сказал А. Дегтярев.

Отметим, что перед его внедрением была проведена большая комплексная работа по оценке профессиональных рисков на рабочих местах. В ней принимали участие специалисты всех подразделений АО «ММТП» и сотрудники дирекции по охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Она позволила всесторонне оценить возможные риски на рабочих местах и выработать меры по их снижению. При этом анализ проводился за более чем десятилетний период. По итогам этой работы был сформирован сводный реестр по каждой профессии, на основе которого разработаны мероприятия, направленные на снижение потенциальных рисков.

«Работа по оценке рисков это не разовое мероприятие, а качественно новый подход к управлению системой охраной труда на предприятии. Мероприятия по снижению рисков являются обязательными для выполнения», - подчеркнул А. Дегтярев.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. В 2019 году порт обработал свыше 17,5 млн тонн различных грузов. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

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