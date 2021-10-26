«Безопасность арктических рубежей: экология, история, образы будущего» - II Международная научно-практическая конференция в Мурманске

27 октября в ФИЦ КНЦ РАН состоится II Международная научно-практическая конференция «Безопасность арктических рубежей: экология, история, образы будущего». Мурманское областное отделение РГО выступает оператором мероприятия. Первая подобная конференция прошла в октябре 2020 г. в Мурманске и вызвала огромный интерес у российских и зарубежных участников.

К участию в конференции приглашаются представители государственных, коммерческих и неправительственных структур России, Норвегии и других приарктических стран, в том числе, из КНЦ РАН, МАГУ, Арктического университета Норвегии, ряда экологических организаций, ММБИ РАН, норвежской исследовательской компании «Акваплан нива», «Транснационального фонда исследований мира» (TFF) и др.

В соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 04.04.2020 №175-ПП (ред. от 02.09.2021) по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 принято решение о проведении мероприятия в смешанном очно-заочном формате.

В структуре конференции выделены 2 секции: «Арктика – регион устойчивого развития, диалога и сотрудничества» и «Актуальные вопросы истории Арктики». В рамках первой секции планируется рассмотреть следующие вопросы: роль науки в освоении и развитии Арктики, вопросы мира, стабильности и устойчивого международного развития в Арктике, охрана окружающей среды в Арктике. Основными темами второй секции станут: роль коренных малочисленных народов Крайнего Севера в истории Арктики, 80-летняя годовщина прихода в Мурманск первого Полярного конвоя «Дервиш».

В числе спикеров соучредитель и член совета директоров Транснационального фонда исследований мира и будущего Ян Оберг, руководитель «Arctic Development AS» Арильд Воллан, генеральный директор Норвежской поморской академии Реми Странд, норвежский историк и писатель Стейнар Борх Йенсен, представители Военно-морского музея Северного флота, учёные и экологи.

Интернет-трансляция мероприятия будет осуществляться с синхронным переводом на русский, норвежский и английский языки.