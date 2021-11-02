Безопасность финансовых услуг: опрос Банка России

Банк России предлагает клиентам банков и страховых компаний – гражданам и юридическим лицам – принять участие в опросе https://cbr.ru/information_security/anketa/ о безопасности услуг, предоставляемых этими финансовыми организациями.

Респондентам предстоит оценить, насколько подробно и обстоятельно банк или страховая компания, в которых они обслуживаются, информируют клиентов о рисках мошенничества. Желающим пройти опрос будет предложено ответить на вопросы о частоте сбоев сервисов, о том, насколько оперативно финансовые организации действуют при совершении мошеннических операций и т.д.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, анализ данной информации позволит регулятору выстраивать более эффективное взаимодействие с поднадзорными организациями в сфере кибербезопасности. Результаты опроса также будут учитываться при формировании подходов к информационно-просветительской работе по повышению киберграмотности.

Опрос является анонимным и продлится до 3 декабря. Пройти его можно на сайте Банка России по ссылке или с помощью QR-кода, который будет размещен в отделениях МФЦ, социальных учреждениях и других местах общественного пользования.