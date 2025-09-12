Безопасность на дорогах Мурманской области – приоритетная задача нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Президентский проект ставит своей целью обеспечение комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам, ликвидацию мест концентрации ДТП и усиление контроля за соблюдением требований правил дорожного движения.

Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий ежегодно «Мурманскавтодором» и Управлением Госавтоинспекции УМВД России по Мурманской области разрабатывается план мероприятий по снижению количества дорожно-транспортных происшествий на потенциально-опасных участках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области.

Установка современных дорожных гибких сигнальных столбиков (делиниаторов) позволяет существенно снизить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу движения, благодаря чёткому обозначению границ полос движения и предупреждению водителя о возможных опасностях.

На трёх региональных автодорогах Мурманской области установка делиниаторов завершена. Контракт предусматривал установку новых элементов дорожной инфраструктуры на особо сложных участках дорог: Пиренга – Ковдор (км 92+066 – км 92+467); автоподъезд к городу Апатиты (км 22+550 – км 22+850); Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами (км 4+020 – км 4+650).

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подобные элементы помогают водителям лучше ориентироваться на дороге, особенно в условиях плохой видимости, уменьшая вероятность выезда на полосу встречного движения и снижая риск аварий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553201/#&gid=1&pid=1