Безопасность на горнолыжном комплексе «Салма» обеспечена

Курсы по программе оказания первой помощи для лиц, занимающихся видами активного отдыха, прошли 13 и 14 марта на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма». Помимо теории в программу подготовки вошел блок с практическими занятиями на манекенах, отработка на местности/на склоне всех типичных ситуаций, транспортная иммобилизация, транспортировка травмированного пострадавшего со склона, работа с лавинным датчиком, поиск пострадавшего, а также оказание первой помощи как специальным спасательным оборудованием (вакуумные шины, акья и т.д.), так и подручными средствами.

Курсы провели специалисты московского учебного центра «Первая Помощь», которые являются действующими профессиональными спасателями, врачами-травматологами и реаниматологами. Специфика их работы предполагает постоянную работу с реальными пострадавшими в условиях дефицита времени и средств.

Организатором курсов выступила Первичная общественная профсоюзная организация работников Кольской АЭС.

«На занятиях отработан алгоритм действий: с чего начать, как действовать, как не испугаться в ситуациях, когда необходимо оказать помощь, - сообщил Дмитрий Позолотин, председатель профсоюзной организации Кольской АЭС. - Приоритетная задача Концерна «Росэнергоатом», и в частности Кольской атомной электростанции, – обеспечение безопасности. На горнолыжном комплексе Кольской АЭС, например, за безопасность и оказание первой помощи пострадавшему в чрезвычайной ситуации отвечает начальник спасательной службы ГК «Салма» – Егоров Роман, сотрудник «Лыжного патруля».

Курс «Первая Помощь» соответствует требованиям Европейского стандарта оказания первой помощи и рекомендациям Европейского совета по реанимации. Программа одобрена Минздравсоцразвития и МЧС России. По итогам прохождения Курса обучающимся выдается Свидетельство установленного (государственного) образца.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, «Лыжный патруль» - организация, созданная на основе горнолыжный поисково-спасательного отряда по оказанию помощи пострадавшим. Отряд был создан в 90-х г.г. в Кировске на городском склоне «Коласпортланд». В 2004 году часть отряда была трансформирована в организацию «Лыжный патруль». С тех пор организация является ассоциативным членом Международной федерации лыжных патрулей, имеет свой учебный центр по обучению оказанию первой помощи в условиях горнолыжных курортов и зон катания, разрабатывает оборудование для транспортировки пострадавших и транспортной иммобилизации.