Безопасность на избирательных участках под особым контролем

В единый день голосования, 10 сентября, состоятся выборы депутатов в Советы депутатов ряда муниципалитетов Мурманской области.

В целях повышения уровня противопожарной защиты избирательных участков и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в настоящее время специалисты Главного управления МЧС России по Мурманской области проводят профилактические визиты на объектах, задействованных в проведении выборов, а также инструктажи с представителями участковых избирательных комиссий.

В ходе мероприятий доводятся обязательные требования, предъявляемые к их деятельности и принадлежащему им объекту надзора, основания и рекомендуемые способы снижения категории риска, а также виды, содержание и интенсивность контрольных мероприятий.

По итогам проверок, руководителям образовательных учреждений спасатели традиционно напоминают о необходимых действиях в случае возникновения пожара, а также проверили первичные средства пожаротушения, доступность эвакуационных выходов и их свободного открывания изнутри.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/5085042