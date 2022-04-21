Безопасность на майские праздники будет усилена

20 апреля состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области под председательством губернатора Андрея Чибиса. Одним из ключевых вопросов повестки стала тема безопасности при проведении важных праздничных мероприятий.

«Начинаются массовые мероприятия с участием большого количества людей. Среди них Пасха, майские праздники и главный праздник для нашей страны – День Победы. Также «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в очном формате. Наша с вами общая задача обеспечить полную и безусловную безопасность людей, объектов жизнеобеспечения при проведении этих мероприятий», – обратился губернатор Андрей Чибис к организаторам праздничных мероприятий, правоохранительным и органам местного самоуправления.

Также в рамках повестки участники обсудили и ряд других мероприятий, обеспечивающих безопасность при реализации важных инфраструктурных проектов, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.