Безопасность объектов ТЭК на контроле регионального Минэнерго и ЖКХ

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области на постоянной основе проводится работа в сфере антитеррористической защищенности и информационной безопасности объектов топливно-энергетического комплекса региона.

Специалисты министерства в составе межведомственных комиссий по актуализации паспортов безопасности ведут работу по обследованию объектов ТЭК на предмет соблюдения установленных федеральным законодательством норм и правил.

«Наша задача оказывать всестороннее содействие в обеспечении защиты технологических процессов компаний, предотвращении угроз несанкционированного вмешательства в их деятельность. Минэнерго и ЖКХ Мурманской области продолжит работу по выполнению поставленных задач», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, в 2023 году осуществлено 7 контрольных выездных мероприятий.