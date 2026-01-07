В Белокаменке будут проводиться взрывные работыЖителей и гостей Мурманской области приглашают на праздничные рождественские мероприятия
Безопасность рождественских богослужений обеспечивали специалисты Главного управления МЧС России по Мурманской области

В преддверии рождественских богослужений сотрудники органов государственного пожарного надзора #МЧСМурманск провели целенаправленную работу по обеспечению пожарной безопасности в храмах и церквях.

«Храмы обладают специфическими особенностями, которые объективно повышают риски возникновения пожаров. Среди них - деревянные конструкции и отделочные материалы, регулярное применение открытого огня в виде свечей и лампад. В совокупности эти факторы требуют повышенного внимания к вопросам пожарной безопасности», - подчеркивает начальник отдела надзорной деятельности #МЧСМурманск Андрей Малий.

В ходе профилактических мероприятий инспекторы государственного пожарного надзора #МЧСМурманск всесторонне оценивали состояние пожарной безопасности: тщательно проверяют доступность и соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов, уделяя особое внимание ширине проходов, наличию световых указателей «Выход» и свободному открыванию дверей выходов.

Особое место в проверках занимает организация пространства у подсвечников. Сотрудники оценивают расстояние от свечей и лампад до горючих материалов, наличие негорючих подставок и присутствие дежурных лиц для постоянного контроля.

«Системная профилактическая работа создаёт надёжную основу для проведения праздничных богослужений в безопасных условиях. Это даёт возможность священнослужителям и прихожанам сосредоточиться на духовном содержании праздника, не беспокоясь о потенциальных угрозах», - подводит итог Андрей Алексеевич.

 

 

Комментарии

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
