Безопасность рождественских богослужений обеспечивали специалисты Главного управления МЧС России по Мурманской области

В преддверии рождественских богослужений сотрудники органов государственного пожарного надзора #МЧСМурманск провели целенаправленную работу по обеспечению пожарной безопасности в храмах и церквях.

«Храмы обладают специфическими особенностями, которые объективно повышают риски возникновения пожаров. Среди них - деревянные конструкции и отделочные материалы, регулярное применение открытого огня в виде свечей и лампад. В совокупности эти факторы требуют повышенного внимания к вопросам пожарной безопасности», - подчеркивает начальник отдела надзорной деятельности #МЧСМурманск Андрей Малий.

В ходе профилактических мероприятий инспекторы государственного пожарного надзора #МЧСМурманск всесторонне оценивали состояние пожарной безопасности: тщательно проверяют доступность и соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов, уделяя особое внимание ширине проходов, наличию световых указателей «Выход» и свободному открыванию дверей выходов.

Особое место в проверках занимает организация пространства у подсвечников. Сотрудники оценивают расстояние от свечей и лампад до горючих материалов, наличие негорючих подставок и присутствие дежурных лиц для постоянного контроля.

«Системная профилактическая работа создаёт надёжную основу для проведения праздничных богослужений в безопасных условиях. Это даёт возможность священнослужителям и прихожанам сосредоточиться на духовном содержании праздника, не беспокоясь о потенциальных угрозах», - подводит итог Андрей Алексеевич.

Фото: https://vk.com/mchs_murmansk?z=photo-98884639_457300123%2Fwall-98884639_34863