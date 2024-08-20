Безопасность рыболовных судов в Северном и Дальневосточном бассейнах обеспечат за 112 млн рублей

Правительство РФ выделило финансирование в размере 112,12 млн рублей Росрыболовству на комплекс аварийно-спасательных и подготовительных работ для обеспечения безопасности рыболовных судов в районах промысла в Северном и Дальневосточном бассейнах.

В распоряжении от 16 августа 2024 года №2222-р, которое размещено на портале опубликования правовых актов, прописано, что в том числе 33 млн рублей выделяется для предоставления субсидии ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», 79,1 млн рублей — ФГБУ «Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». Комплекс работ каждого учреждения составляет не менее 1830 судо-суток.

Росрыболовство должно осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить соответствующий доклад в правительство до 25 декабря 2024 года.