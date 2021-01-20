Безопасность Северного морского пути обеспечат плавучие аэродромы

Россия приступает к разработке плавучих аэродромов, которые в последствии можно будет использовать в Арктической зоне с большой долей эффективности.

Как сообщает oko-planet.su, разработкой концепции плавучих аэродромов займётся Невское проектно-конструкторское бюро, являющееся старейшим в нашей стране в области надводного военного кораблестроения. За свою историю бюро спроектировало более трёхсот кораблей, в том числе флагманов для флотов СССР, России, Китая и Индии.

Концепция использования плавучих платформ в Арктике является весьма перспективной. Они могут стать крупнейшими транспортными и логистическими центами на данной территории и с успехом использоваться Россией и её партнёрами в арктическом регионе.

Невское проектно-конструкторское бюро уже преступило к разработке проектной документации и конструктивного решения уникальных платформ.

По словам специалистов Невского ПКБ, плавучие аэродромы смогут функционировать в любую погоду, что немаловажно для суровых арктических условий и обеспечения безопасной эксплуатации Северного морского пути.

Кроме транспортных и гражданских самолётов платформы для своих нужд сможет использовать военная и спасательная авиация. Это сможет существенно расширить сферу деятельности арктической группировки Минобороны РФ.

https://oko-planet.su/politik/politiklist/634431-bezopasnost-severnogo-morskogo-puti-obespechat-plavuchie-aerodromy.html