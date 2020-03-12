Безопасность судоходства Северного морского пути «истекает»

В Арктике уже успешно реализован и используется ряд отечественных технологий. Однако для выполнения новых задач освоения северных территорий они требуют поддержки и модернизации.

Так объём перевозок по Северному морскому пути ежегодно увеличивается. В 2015-м он составлял 5,4 млн тонн. В 2018-м – уже 19,7 млн тонн. А в 2019 г. превысил данный показатель на 65,6%, составив 30 млн. тонн. В соответствии с указом Владимир Путина к 2024 году грузопоток должен достичь показателя 80 млн тонн в год.

Безопасность судоходства на северной магистрали обеспечивает автоматизированная ледово-информационная система для Арктики (система «Север»), которая создавалась еще в 80-е для ледокольного флота. Она осуществляет мониторинг ледовых и гидрометеорологических условий в Северном Ледовитом океане, а также оперативное гидрометеорологическое обеспечение мореплавания.

Центром системы является Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ), туда поступает информация из центров приема и обработки данных на арктическом побережье (в Мурманске, Архангельске, Тикси, Певеке), а также с искусственных спутников Земли и автоматических метеорологических буев, дрейфующих на льду в Северном Ледовитом океане.

Однако без включения в программу развития инфраструктуру Северного морского пути (СМП) система обречена на моральное устаревание, заявил начальник центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Сергей Бресткин в ходе конференции «Арктика-2020». Его слова приводит корреспондент «Морских вестей России».

«Одним из важных шагов для восстановления системы обеспечения судоходства на Севморпути стало подписание 10 февраля договора между ААНИИ и «Атомфлотом», документ затрагивает гидрометеорологическое обеспечение морских операций в 2020 году. Однако при этом имеются две проблемы. Первая состоит в том, что уже в декабре этого года действие договора истекает. <...> Вторая заключается в том, что система «Север» не была включена в инфраструктуру СМП. Система остро нуждается в модернизации, в существующих условиях она обречена на моральное и физическое старение», - заключил Бресткин.