Безопасные детские площадки для юных мурманчан

В заполярной столице идёт замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на пяти детских площадках. Напомним, в 2022 году специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» уже провели демонтажные работы.

Сейчас завершена установка нового игрового оборудования, травмобезопасного покрытия на территориях зоны отдыха на озере Глубокое, Аллее поколений на улице Алексея Хлобыстова, а также в сквере у театра Северного флота.

Как сообщает администрация города Мурманска, продолжается обновление детской площадки в переулке Русанова в районе дома №2, в том числе здесь заменят опоры наружного освещения. Также в этом году будет установлено современное оборудование на площадке в сквере на улице Зои Космодемьянской.

Обновление детского игрового оборудования реализуется в рамках стратегического плана «На Севере — жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25485&page=1