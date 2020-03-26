Безопасный труд глазами детей - лайфхак от мурманских портовиков

Чем занять детей во время продленных каникул, усиленных необходимостью поменьше посещать людные места? Лайфхак от мурманских портовиков: принять участие в конкурсе детского рисунка «Безопасный труд глазами детей», посвященного Всемирному дню Охраны труда. Его проведение в Мурманском морском торговом порту уже стало доброй традицией.

В этом году конкурс проводится в номинациях «Безопасный труд глазами детей», в которой принимаются рисунки на тему охраны труда и безопасности работников различных профессий и специальностей, и в номинации «Мы ждем тебя дома» для рисунков на тему связи семейных ценностей и соблюдения охраны труда и безопасности. Участники будут состязаться в трех возрастных категориях: с 3 до 7 лет (включительно); с 7 до 10 лет (включительно); с 11 до 15 лет (включительно).

Работы, победившие в конкурсе ММТП в номинации «Безопасный труд глазами детей», также будут участвовать в аналогичном региональном конкурсе. Причем его организаторы сообщили, что сроки приема работ продлены до 24 апреля 2020 года. Это сделано в связи с тем, что из-за ограничений, вызванных коронавирусом, подведение итогов областного конкурса пройдет ближе к концу года.

Кстати, еще одна подсказка от организаторов. Особенности этого года и борьба с вирусными заболеваниями вполне может стать темой будущих работ. Успеха – всем участникам!

Для примера несколько работ участников и победителей прошлых лет – Дарьи Ковалевой, Марины Фатыховой, Алины Батуро.