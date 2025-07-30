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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.25 11:00

Безответственные действия Осло ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике

29 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в России Р.А. Йохансен, которому была вручена нота протеста в связи с введенными в июле текущего года норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года.

Как сообщает mid.ru, «норвежской стороне было заявлено, что указанные недружественные меры являются грубым нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, подрывающим многолетнюю эффективную систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях. Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике.

В связи с этим акцентирована необходимость добросовестного выполнения Норвегией своих обязательств перед Российской Федерацией в рамках соглашения по рыболовству 1976 года и отказа от шагов, ограничивающих правомерную деятельность российских рыболовных судов в исключительной экономической зоне Норвегии. В случае неготовности Осло вернуться к выполнению предписанных соглашением 1976 года условий российской стороной будут предприняты необходимые меры по защите интересов отечественного рыболовства».

 В это же время компания «Мурман СиФуд» выражает свой категоричный протест в отношении решения норвежского правительства.

Как отмечает murmanseafood.ru, «указанное решение основывается на исключительно ложных предпосылках, которые абсолютно не соответствуют фактическому положению дел.

Как мы предполагаем, оно принято на основании предположений и фантастических версий, изложенных в СМИ. Обвинения не имеют под собой никаких доказательств и свидетельствуют об отсутствии профессиональных знаний в области промышленного рыболовства у авторов этих публикаций.

Достаточно сказать о том, что указано, что наши суда продемонстрировали необычную навигационную практику в норвежском Северном море. Мы официально заявляем, что суда нашей компании никогда не занимались промысловой деятельностью в норвежском Северном море, и в обще там никогда не находились.

Инциденты, о которых идёт речь, и которые предположительно явились поводом для обвинений, происходили в Гренландском море близ архипелага Шпицберген, и непосредственно в норвежском порту Киркенес, что не имеет никакого отношения к юрисдикции Евросоюза. Наши суда занимались обычной типичной промысловой деятельностью и проходили обслуживание в порту Киркенес.

Указанные недоразумения, которые, как нам кажется, легли в основу обвинений в наш адрес исследовались норвежской полицией. В результате этих исследований не было обнаружено незаконной с нашей стороны деятельности и нарушения правил рыболовства.

Обвинения же нас в действиях, направленных на сохранение целостности моста, вообще является абсурдным и не подлежат никакой критике».

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