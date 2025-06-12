«БезПредел»: Мурманск примет международные соревнования по северной ходьбе

В мурманском спорткомплексе «Долина Уюта» 13 июня будет дан старт международным соревнованиям по спортивному туризму «БезПредел». Состязания пройдут в самой сложной дисциплине северной ходьбы «ультра-дистанция с выбыванием».

Каждые 30 минут старт очередного круга протяжённостью три километра. Соревнования продолжаются до тех пор, пока хоть один участник укладывается в норматив времени и готов продолжать движение (в беговом мире аналогичный формат называется Backyard Ultra).

Впервые подобные соревнования состоялись в Мурманске в июле 2024 года, в них приняли участие 20 спортсменов из девяти регионов России. Победителем среди мужчин стал Евгений Филатов из Удмуртской Республики с результатом 50 кругов (150 километров), среди женщин – Полина Чернякова из Санкт-Петербурга с результатом 44 круга (132 километра). Представитель Мурманской области Анна Беляева заняла третье место, её результат 29 кругов (87 километров).

В этом году соревнования получили новый статус и проводятся под эгидой Международной Федерации спортивного туризма. Заявки подали представители пяти стран – России, Беларуси, Индии, Кыргызстана и Таджикистана. В соревнованиях примут участие победительница 2024 года Полина Чернякова и действующий чемпион России по северной ходьбе, обладатель полного комплекта медалей чемпионата мира 2024 года, мурманчанин Иван Селиванов.

Церемония открытия соревнований состоится 13 июня. Начало – в 12.00.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548386/#&gid=1&pid=1