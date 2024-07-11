«БезПредел»: в Мурманской области впервые проведут Кубок России и всероссийские соревнования по северной ходьбе

18 июля в Долине Уюта Мурманска состоится третий этап Кубка России по спортивному туризму в дисциплине северная ходьба. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 10 км.

В соревнованиях планируют принять участие более 60 человек из 12 регионов России. Среди участников спортсмены сборной России, триумфально выступившие на Кубке мира в Казахстане.

Второй этап всероссийских соревнований по спортивному туризму в дисциплине северная ходьба также примет Долина Уюта. На пятикилометровый круг участники выйдут 20 июля, сильнейших на трёхкилометровом круге определят 21 июля.

20 и 21 июля спортсмены смогут определить лучших из лучших в рамках физкультурного мероприятия по спортивному туризму в дисциплине северная ходьба «БезПредел». Попробовать свои силы в первых соревнованиях в России по международным правилам заявились представители 9 регионов России.

Как сообщает региональное Министерство спорта, 20 апреля в Долине Уюта провели чемпионат Мурманской области по спортивному туризму. Соревновались спортсмены в дисциплине северная ходьба. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 10 км. Эти состязания проводились в нашем регионе впервые и на старт вышли 23 спортсмена из 8 муниципалитетов Мурманской области. Также, данные соревнования являлись единственной возможностью попасть в сборную региона и участвовать в третьем этапе Кубка России в Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru